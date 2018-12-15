مقتل 6 مدنيين و4 مقاتلين في اشتباكات واحتجاجات كشمير

قالت الشرطة وسكان إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب نحو عشرين آخرين، عندما أطلقت قوات حكومية النار على محتجين مناهضين للهند في #كشمير عقب معركة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل ثلاثة متمردين وجندي.

وفرضت قوات هندية حصارا حول قرية في منطقة بولواما الجنوبية في وقت مبكر، اليوم السبت، بناء على معلومات بأن متشددين يختبئون هناك. مع بدء الجنود في البحث عن المسلحين اندلع إطلاق نار ما أدى إلى مقتل ثلاثة متمردين وجندي، كما جرح جندي في القتال.

وأدى الاشتباك إلى احتجاجات حيث سار مئات الأشخاص بالقرب من الموقع تضامناً مع المتمردين مرددين شعارات مؤيدة للمتشددين، وتطالب بوضع نهاية للحكم الهندي على المنطقة الواقعة بجبال الهيمالايا. أطلقت القوات الهندية الرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يرشقون القوات بالحجارة، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين. اتهم سكان الجنود بإطلاق النار مباشرة في الحشود.

وقال مسؤولان في الشرطة، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن المدنيين قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للهند. في حين، قال المقيم عبيد أحمد إن جنودا في عربة مدرعة فتحوا النار على مجموعة صغيرة من المدنيين كانوا بعيداً عن موقع المعركة، وعندما انحشرت المركبة على جانب الطريق، أطلق الجنود النار على أحدهم.

وفي السنوات الأخيرة، أظهر الشباب الكشميري بشكل رئيسي تضامناً مفتوحاً مع المتمردين وسعوا لحمايتهم من خلال التورط مع الجنود في اشتباكات الشوارع خلال عمليات مكافحة التمرد في الهند على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات الهندية.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيطرة على إقليم كشمير بالكامل.