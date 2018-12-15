"السترات الصفر".. توابع هادئة واعتقالات في بروكسل

أفادت الشرطة في #بروكسل أن ما بين 400 و500 شخص من السترات الصفراء تظاهروا بعد ظهر السبت بهدوء في العاصمة البلجيكية.

وقالت ايلز فان دي كير، المتحدثة باسم الشرطة في بروكسل، إن "الأمور سارت على ما يرام ولم يحصل أي حادث" خلال التظاهرة التي جرت في الحي الأوروبي من العاصمة البلجيكية.

وأضافت أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في مكان التظاهرة اعتقلت "نحو 60 شخصا ممن أخلوا بالنظام العام"، أو كانوا يحملون أدوات يمكن أن تشكل خطرا، قبل أن يطلق سراحهم.

وانطلقت حركة "السترات الصفر" في فرنسا وسرعان ما انتقلت إلى #بلجيكا وخصوصا في المناطق الناطقة بالفرنسية.

وكان نحو ألف شخص شاركوا في تظاهرة السبت الماضي للسترات الصفر في بروكسل، اعتقل نحو 400 منهم بعدما اصطدموا مع عناصر الشرطة الذين أصيب عنصر منهم بجروح بالغة في الوجه.

وفي فرنسا، أعلنت الداخلية أن أكثر من 33 ألف شخص تظاهروا، السبت، في أنحاء البلاد.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 107 أشخاص من متظاهري "السترات الصفر" خلال الاحتجاجات التي استؤنفت للأسبوع الخامس على التوالي، واندلعت مشاحنات بين المتظاهرين والشرطة وسط باريس.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب كميات صغيرة من الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين، كانوا يسيرون في الشوارع الجانبية قبالة شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة الفرنسية.