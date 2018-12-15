مقتل أكثر من 20 مدنيا أفغانيا بينهم أطفال في ضربة جوية

قال مسؤولون محليون إن 20 مدنيا أفغانيا على الأقل من بينهم 12 طفلا قتلوا في ضربة جوية استهدفت قياديا بحركة طالبان في إقليم كونار بشرق البلاد، أمس الجمعة.

والضربة الجوية التي استهدفت القيادي الذي يدعى شريف معاوية هي الأحدث في سلسلة من العمليات التي تستهدف قادة ميدانيين للحركة المتشددة بما شمل قتل حاكم الظل لإقليم هلمند في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وقتل عدد من القادة العسكريين لطالبان منذ بداية الشهر على أيدي القوات الأفغانية المدعومة من قوة جوية ومستشارين أميركيين، لكن ذلك الأسلوب زاد من سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.

وقال عبد اللطيف فضلي وهو عضو في المجلس المحلي، إن ثماني نساء و12 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 15 مدنيا أيضا في الواقعة.

وقال حاكم إقليم كونار عبد الستار ميرزاكوال، إن عملية نفذتها القوات الأفغانية في منطقة شيلتان أسفرت عن مقتل 38 عنصرا من طالبان وتنظيم القاعدة من بينهم أربعة أجانب، كما أسفرت عن إصابة 12 آخرين. وأضاف أن العملية استهدفت شريف معاوية وهو قيادي يعتقد أنه كان من المتعاونين مع متشددي القاعدة.

وقال إن عددا غير معروف من المدنيين سقطوا في الضربة لكنه لم يكن لديه تفاصيل بشأن الأعداد.

وأضاف "نعلم بمقتل عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.. أرسلنا فريقا لتقصي الحقائق".



وقالت متحدثة باسم مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إن المهمة لم تنفذ أي ضربات جوية في كونار وقت الواقعة. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الدفاع الأفغانية.