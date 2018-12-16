أستراليا تتمسك باعترافها "القدس الغربية عاصمة لإسرائيل"

جدد رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، تمسكه بقراره الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن نقل السفارة الأسترالية من تل أبيب إلى القدس لن يتم حتى إبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي توقيت القرار في مسعى لرئيس الوزراء الأسترالي إلى اجتذاب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين، وإلى كسب ود #واشنطن في وقت يخشى فيه هزيمة انتخابية العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد أعلن أن أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يحصل قبل التوصل إلى تسوية سلمية.

والتزم موريسون أيضاً بالاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن من مصلحة أستراليا دعم "الديمقراطية الليبرالية" في الشرق الأوسط، موجهاً انتقادات إلى الأمم المتحدة التي اعتبرها مكاناً تتعرض فيه #إسرائيل لـ"التنمر".

يذكر أن وكالة "فرانس برس" كانت نقلت عن مسؤولين أستراليين توقعهم أن يعلن موريسون، السبت، اعتراف حكومته بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلفاً للخطوة المماثلة المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي.

والتزم موريسون أيضاً بالاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن من مصلحة أستراليا دعم "الديمقراطية الليبرالية" في الشرق الأوسط، موجهاً انتقادات إلى الأمم المتحدة التي اعتبرها مكاناً تتعرض فيه #إسرائيل لـ"التنمر".

يذكر أن وكالة "فرانس برس" كانت نقلت عن مسؤولين أستراليين توقعهم أن يعلن موريسون، السبت، اعتراف حكومته بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلفاً للخطوة المماثلة المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي.