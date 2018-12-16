باكستان تحتج وتستدعي سفير إيران إثر هجوم على الحدود

تقدمت #باكستان باحتجاج رسمي لإيران بشأن مقتل 6 من قوات الأمن كان مسلحون قد نصبوا لهم كمينا أثناء قيامهم بدوريات على الحدود.

وقالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفير الإيراني للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد الجماعة المسلحة المسؤولة عن الهجوم.

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يحدد أي من البلدين المسؤولين عنه.

وفي التفاصيل، هاجم نحو 30 مسلحا رتلا عسكريا من قوات حرس الحدود، الجمعة، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين.

فيما قتل أربعة مهاجمون في تبادل لإطلاق النار.

من جهتها، أدانت إيران الهجوم، وتعهدت بالتعاون مع باكستان لمعرفة الجناة.

وعادة، يعمل عدد من الجماعات المسلحة وكذلك مهربي المخدرات في المنطقة الحدودية.