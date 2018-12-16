حصار وإضراب يغلقان كشمير وسط غضب إزاء عمليات قتل

تسببت حملة أمنية وإضراب - يرعاه انفصاليون يقاتلون الحكم الهندي - في غلق معظم الشطر الهندي من إقليم #كشمير، الأحد، بعد يوم من احتجاجات عنيفة وقتال أودى بحياة سبعة مدنيين وأربعة مسلحين.

وانتشر رجال الشرطة وعناصر القوات شبه العسكرية - المسلحين بمعدات مكافحة الشغب - في أنحاء الإقليم، اليوم الأحد، وقاموا بدوريات في الشوارع تحسباً لاحتجاجات ومواجهات مناهضة للهند.

كما أغلقت متاجر وشركات في مناطق أخرى دون قيود أمنية.

وقتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب نحو 40 آخرين أمس السبت عندما أطلقت القوات النار على محتجين في أعقاب معركة تسببت في مقتل ثلاثة مسلحين وجندي هندي.

واتهم سكان القوات الهندية بإطلاق النار على الحشود بشكل مباشر، وقتلوا اثنين من المدنيين على الأقل، بينهم طالب، بعيداً عن موقع المعركة.

وذكرت الشرطة في بيان أنها تأسف لسقوط قتلى، لكن المحتجين اقتربوا من مواقع القتال "بشكل خطير".

وقال انفصاليون إن جرائم القتل جزء من سياسة الهند الرسمية ودعوا إلى حداد وإضراب عام لمدة ثلاثة أيام في كشمير.

وأوقفت السلطات خدمات القطارات وقطعت الإنترنت في سريناغار ومدن أخرى مضطربة، وخفضت سرعة الإنترنت في أجزاء أخرى من كشمير، وهو تكتيك حكومي شائع لمنع تنظيم مظاهرات مناهضة للهند ووقف نشر مقاطع فيديو للاحتجاجات.

في الوقت ذاته، ندد سيد صلاح (72 عاماً، وهو قيادي نافذ في صفوف المتمردين يستقر في الشطر الباكستاني من كشمير، بعمليات القتل التي وقعت السبت، وطالب باكستان "بالتوقف عن التوسل للهند من أجل عقد محادثات، وأن تساعد بدلا من ذلك في نضال كشمير على جميع الجبهات"، وفقا لبيان بثته على الإنترنت "كشمير الكبرى"، وهي أكبر صحيفة يومية ناطقة بالإنجليزية في كشمير.

وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين الكشميريين، وهو ما تنفيه باكستان قائلة إنه يوفر الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للكشميريين في كفاحهم من أجل الحق في تقرير المصير.

وتساءل صلاح "إلى متى سيستمر المجتمع العالمي في مشاهدة الوحشية الهندية في كشمير مثل المتفرج الصامت؟".

وأردف قائلاً "كطرف في النزاع، ينبغي أن تتجاوز باكستان مجرد تقديم الدعم المعنوي والسياسي إلى الكشميريين المضطهدين".

وينقسم كشمير بين الهند وباكستان، وتدعي كلتا الدولتين السيادة الكاملة عليه. يكافح المتمردون الحكم الهندي منذ عام 1989.

وأغضبت عمليات قتل المدنيين السبعة وثلاثة من المتمردين الكشميريين وأثارت احتجاجات مناهضة للهند واشتباكات في عدة أماكن في المنطقة.

ويدعم معظم الكشميريين مطالب المتمردين بأن يتم توحيد الإقليم إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.

وفي السنوات الأخيرة، أظهر الشباب الكشميري بشكل رئيسي تضامنا مع المتمردين وسعوا لحمايتهم من خلال توريط الجنود في اشتباكات الشوارع خلال عمليات مكافحة التمرد في الهند، بالرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات الهندية.

وقتل ما يقرب من 70 ألف شخص في الانتفاضة والقمع العسكري الهندي الذي أعقب ذلك.