اتهام شريك لمستشار سابق لترمب بالضغط لتسليم غولن لتركيا

واجه شريك تجاري سابق لمايكل #فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، تهما بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى بلاده.

وجاء في عريضة اتهام كُشف عنها اليوم الاثنين أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية.

واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله. ويعيش الرجل في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده في عام 2016. وينفي #غولن الاتهام.

وقالت ممثلة عن ألبتكين (41 عاما) الذي يواجه ست #تهم_جنائية إنها لن تعلق على الأمر حاليا.

ولم يتسن الوصول إلى محام عن رافيقيان (66 عاما) للتعليق.

وذكرت عريضة الاتهام أن "المدعى عليهما سعيا لتشويه سمعة المواطن التركي ونزع الشرعية عنه في أعين الساسة والعامة وضمان ترحيله في نهاية المطاف".

ورغم عدم ذكر غولن بالاسم إلا أن وصف الشخص المذكور يتوافق مع غولن الذي كان حليفا لأردوغان في السابق.