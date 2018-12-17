السترات الصفر تصل تركيا.. ومظاهرات الغلاء تتحدى أردوغان

تظاهر الآلافُ اليوم في ديار بكر جنوب شرقي تركيا، احتجاجاً على غلاء أسعارِ المعيشة في الأشهر الأخيرة.

وتجمع المحتجون الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة، فيما حمل البعض لافتات كتب عليها "لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية"، فيما أشاد البعض بحركة "السترات الصفر" في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا الأمر بعد يوم من تهديد الرئيس أردوغان لمعارضيه، وتوعدهم في حال خرجوا في تظاهرات على غرار السترات الصفراء في فرنسا.

وقال أردوغان إن الذين سينزلون إلى الشارع مرتدين السترات الصفراء "سيدفعون ثمناً باهظاً".

وتدهور الوضع الاقتصادي كثيراً في الأشهر الأخيرة في تركيا، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الليرة، على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.