إسرائيل تبلغ يونيفيل باكتشاف 4 أنفاق على الخط الأزرق

أبلغ الجيش الإسرائيلي #اليونيفيل أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق، في وقت استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قائد اليونيفيل في #لبنان وأكد له احترام لبنان للقرار 1701 وأنّ الجيش اللبناني وحده المدافع عن سيادة لبنان.

ويتواصل كشف #الأنفاق على الحدود بين لبنان وإسرائيل التي حفرها حزب الله إلى الجهة المقابلة من الحدود.

استنفار للبنان الرسميّ المتمثّل بالجيش اللبناني بعد أن وضعت إسرائيل أسلاكا شائكة بطول الحدود الجنوبية على أطراف قرية ميس الجبل.

وفيما تبقى هذه الحدود فتيلاً مهيأً للاشتعال وفق المقتضيات أكانت سياسية أم أمنيّة إلا أنّ القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 1701 يبدو أنه لا يزال مطّاطاً.

ووفق قوات يونيفيل هناك نفقان يعبران الخط الأزرق إلى الأراضي المحتلة من إسرائيل وفي الموازاة دائماً ما انتهكت إسرائيل سيادة لبنان الجوية.

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التقى قائد اليونفيل في لبنان مؤكدا التمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية.

وبأنّ الجيش اللبناني هو وحده المكلف بالدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني.

لكنّ مراقبين يتساءلون عمّا إذا كان قرار السلم والحرب في #لبنان بيد الحكومة أو حزب الله بداية من الأنفاق الأخيرة التي لم يحفرها لبنان الرسمي.