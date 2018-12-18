البيت الأبيض: ترمب لم يتعهد لأردوغان بتسليم غولن

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يلتزم خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أثناء قمة مجموعة العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله #غولن.

وكانت محكمة أميركية قد وجهت لشريك تجاري سابق لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، تهماً بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله غولن إلى تركيا.

وكشفت عريضة الاتهام أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك #فلين السابق، بيغان رافيقيان، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية، وفقاً لوكالة رويترز.

واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.