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البيت الأبيض: ترمب لم يتعهد لأردوغان بتسليم غولن

المصدر: العربية.نت - وكالات
ترمب وغولن
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قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يلتزم خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أثناء قمة مجموعة العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله #غولن.

وكانت محكمة أميركية قد وجهت لشريك تجاري سابق لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، تهماً بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله غولن إلى تركيا.

وكشفت عريضة الاتهام أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك #فلين السابق، بيغان رافيقيان، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية، وفقاً لوكالة رويترز.

واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.

كلمات دالّة

#أردوغان, #غولن, #ترمب, #فلين

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