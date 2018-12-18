الحبس الاحتياطي لأحد أقرباء منفذ هجوم ستراسبورغ

أفاد مصدر قضائي، الاثنين، بأن أحد أقرباء الإرهابي الفرنسي، شريف شيخات، الذي قتل مساء الثلاثاء خمسة أشخاص في هجوم مسلح استهدف السوق الميلادية في ستراسبورغ (شرق) قبل أن تقتله الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين، أوقف قبل أيام ووجهت إليه تهمة التآمر في الهجوم.

وقال المصدر إن المتهم، البالغ من العمر 37 عاماً، أوقف الخميس بشبهة تزويد شيخات، بالمسدس الذي استخدمه لتنفيذ هجومه الذي أوقع خمسة قتلى و11 جريحاً وتبناه تنظيم "داعش".

ومثُل الموقوف أمام قاضي تحقيق وجه إليه تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار إرهابية إجرامية" و"الحصول على أسلحة من الفئة باء وحيازتها ونقلها من قبل شخصين على الأقل في ما يتصل بمشروع إرهابي"، وفق المصدر.

كما قرر قاضي التحقيق حبس المتهم احتياطياً نزولاً عند طلب النيابة العامة.

ومنذ أفرغ شيخات رصاصات مسدسه ليل 11 كانون الأول/ديسمبر الحالي في ثالث هجوم إرهابي تتعرض له فرنسا هذا العام، انصبت اهتمامات المحققين على كشف ما إذا كان المهاجم قد حصل على مساعدة من أشخاص تآمروا معه للتخطيط للهجوم وتنفيذه أو ساعدوه لاحقاً في فراره الذي استمر يومين وانتهى بمقتله برصاص الشرطة.

وبالإضافة إلى هذا المتهم الأول، اعتقلت السلطات شخصين آخرين بشبهة تورطهما كذلك في تزويد شيخات بالسلاح، وقد أوقفا، الاثنين، على ذمة التحقيق.