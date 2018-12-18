إنقاذ 9 مهاجرين حاولوا الوصول لبريطانيا عبر بحر المانش

قال مسؤولون فرنسيون إنه جرى إنقاذ تسعة مهاجرين، بينهم امرأة وطفل، قبالة ساحل دنكيرك بعد نداءي استغاثة من زورقهم الصغير وهم يحاولون التسلل إلى بريطانيا.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية المنوطة ببحر المانش إنه تم تحديد موقع المهاجرين في وقت مبكر من الثلاثاء بعد بحث جوي وبحري استمر ثلاث ساعات.

وذكر بيان أن الزورق الصغير كان على مسافة 30 كيلومترا شمال غرب دنكيرك.

وضمت فرقة البحث مروحية وثلاث سفن، وانضم إليها لاحقا مروحيتان من بلجيكا وبريطانيا، قامتا بتفتيش المنطقة الشمالية من بحر المانش.

منذ الخريف لجأ المهاجرون بشكل متزايد إلى العبور بدون إرشاد للوصول إلى بريطانيا. واعترض المنقذون 18 مهاجرا في زورقين يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني.