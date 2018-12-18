برلين.. مداهمة مسجد أرسل إمامه أموالاً لمقاتل في سوريا

قالت السلطات الألمانية إن الشرطة تداهم مسجدا ببرلين في إطار تحقيق متعلق بجمع إمامه أموالا لدعم أحد مسلحي تنظيم #داعش في سوريا.

وقال ممثلو ادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، إن أحمد إيه (45 عاما) والذي لم يذكر اسمه بالكامل تماشيا مع قوانين الخصوصية، كان الهدف من وراء مداهمة "مسجد الصحابة" في منطقة فيدينغ بالعاصمة.

وأضافوا في تغريدتين على تويتر أنهم يشتبهون في قيام أحمد، الذي يلقي عظات مستخدما كنية (أبو البراء)، بتمويل الإرهاب عن طريق إرسال أموال إلى "متطرف في سوريا لشراء معدات عسكرية."

وقال مارتن ستيلتنر، المتحدث باسم المدعي العام ببرلين، لأسوشيتد برس، إن الشرطة لم تعتقل أي شخص خلال مداهمة المسجد ومواقع أخرى بهدف الحصول على أدلة في إطار التحقيق الذي يجريه مكتبه.