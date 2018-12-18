دبلوماسي روسي: الغرب "يغار" من نفوذنا في إفريقيا

قال دبلوماسي روسي بارز إن الغرب "يغار" من النفوذ الروسي المتنامي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال أندريه كيمارسكي، مدير القسم الإفريقي في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية الرسمية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن #روسيا سعت لتقديم المساعدة في إيجاد تسوية سياسية بجمهورية إفريقيا الوسطى وتعزيز جيشها.

وأشار إلى أن الدور الروسي المتنامي هناك أثار "قلق وغيرة" فرنسا ودول غربية أخرى كانت تتمتع بالنفوذ هناك.

وأضاف كيمارسكي أن موسكو مددت أيضا اتصالاتها العسكرية مع دول إفريقية أخرى، وقد تفكر في تكثيف الجهود مع الصين التي وسعت نطاق نفوذها أيضا في إفريقيا.