زعيم حزب العمال البريطاني يرفض تأجيل تصويت البريكست

أعلنت رئيسةُ الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نيتَها تحديدَ موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ليكونَ في منتصف يناير، واعتبرت #ماي أن أيَ فكرةٍ لإجراء استفتاءٍ ثانٍ بشأن البريكست سيقسم بريطانيا.

وكان زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيرمي كوربين، انتقد تأجيل حكومة تيريزا ماي، للتصويت على صفقة #البريكست حتى منتصف يناير،

وقال كوربين إن على البرلمان المضي قدما في التصويت والتحرك لإيجاد بدائل أكثر واقعية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مصدرٌ في حزب العمال البريطاني قد كشف لرويترز أن زعيمَه جيريمي #كوربين قد يدعو إلى اقتراعٍ على سحب الثقة من تيريزا ماي، إذا لم تحدد موعدا للتصويت في البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.