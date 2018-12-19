أميركا: حزب الله يشكل تهديدا للبنان والمنطقة

أعلنت نائبة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، ميشيل سيسون، الأربعاء، أن حزب الله يشكل تهديدا للبنان وإسرائيل والمنطقة. وجاء ذلك أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن حول أنفاق ميليشيات حزب الله.

ودعا المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن، رانسوا ديلاتر، "السلطات اللبنانية لحفظ الحدود ومنع أي تجاوزات لـ الخط الأزرق".

وأكد ديلاتر على "مواصلة دعم الجيش اللبناني والالتزام باستقراره الاقتصادي". وشدد على أن "سياسة النأي بالنفس في لبنان أمر أساسي لضمان استقراره".

وقال المندوب الفرنسي في كلمته إن "سرعة تشكيل الحكومة أمر هام لاستقرار لبنان".

وإلى ذلك، أكد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن "الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان تفوق خطر أنفاق حزب الله".

وأشار إلى تزايد "انتهاكات سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان".

ومن جانبها، دعت المندوية البريطانية في الأمم المتحدة، كارن بيرس، "الجيش اللبناني إلى تدمير أنفاق حزب الله على وجه السرعة".