أنباء جديدة عن التشكيلة الحكومية المرتقبة في لبنان

قال مسؤول لبناني كبير، لرويترز، الأربعاء، إن وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الخارجية #جبران_باسيل، سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وكشف مصدر سياسي رفيع آخر أن باسيل سيحتفظ بمنصبه، وأن #إلياس_بو_صعب سيصبح وزيرا للدفاع.

وأوضح سياسيون أن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد شهور من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وبعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية لم يتفق السياسيون اللبنانيون بعد على تشكيل الحكومة فيما يحذر المسؤولون من الأزمة الاقتصادية.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف #سعد_الحريري بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وباسيل صهر الرئيس #ميشال_عون ويرأس التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه بوصعب أيضا. وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها مع التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وهو مسيحي ماروني.

ونُقل عن رئيس مجلس النواب #نبيه_بري قوله، الأربعاء: "أصبحنا على مشارف تشكيل الحكومة".

وخليل معاون سياسي بارز لبري زعيم حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله المدعوم من إيران.

ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

وتعهد الحريري بخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.