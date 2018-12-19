الأمم المتحدة تصادق بغالبية كبيرة على ميثاق الهجرة

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس، أسوشيتد برس

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بغالبية كبيرة على "الميثاق العالمي للهجرة" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ونظامية" بعدما أقرته 165 دولة في المغرب مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وخلال التصويت الأربعاء، أيد 152 بلدا الميثاق، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، في حين عارضه خمسة بلدان هي: الولايات المتحدة والمجر وإسرائيل وجمهورية التشيك وبولندا.

والميثاق العالمي للهجرة هو أول وثيقة دولية تتعامل مع القضية، بالرغم من أنها غير ملزمة قانونيا.

وعدد الدول التي أيدت الميثاق، الأربعاء، أقل من 164 دولة وافقت على الاتفاق بالفعل خلال مؤتمر عقد في مراكش بالمغرب في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويمثل الميثاق جهدا بقيادة الأمم المتحدة للتصدي للتحركات التي عادة ما تتسم بالخطر وعدم المشروعية عبر الحدود والتي حولت تهريب البشر إلى تجارة عالمية.