برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات للفلسطينيين

أعلن #برنامج_الأغذية_العالمي، الأربعاء، خفض المساعدات الغذائية في العام القادم لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بسبب نقص حاد في التمويل.

ويمثل هذا العدد نحو نصف إجمالي من يتلقون مساعدات البرنامج في غزة والضفة.

وخفضت إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب المساعدات الأميركية لمنظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المساعدات لسبعة وعشرين ألفا في الضفة الغربية. كما سيتم تخفيض المساعدات الغذائية إلى 165 ألفا في الضفة وقطاع غزة بنسبة 20 في المئة.

وقال ستيفن كيرني، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية: "اضطر برنامج الأغذية العالمي للأسف لإجراء تخفيضات كبيرة في عدد الأشخاص الذين ندعمهم في فلسطين في كل من غزة والضفة الغربية".

وأضاف أن البرنامج يخفض المساعدات "لأن حجم التمويل الذي نتلقاه يتناقص بشكل كبير". وذكر أن خفض المساعدات الأميركية أثر على 40 بالمئة من إجمالي تمويل البرنامج.



وتابع: "المانح الرئيسي لنا في السنوات الماضية كان الولايات المتحدة. لقد خفضوا التمويل، ليس فقط لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعمل مع اللاجئين في غزة، وإنما لكل المجتمع الإنساني بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي".



وأوضح كيرني أن المساعدات الغذائية لها أهمية كبيرة في #غزة، لكن المشاكل الأساسية للقطاع ستظل قائمة طالما استمر الحصار الإسرائيلي وكذلك الصراع الداخلي بين الفصائل الفلسطينية، مما يحول دون الوصول إلى حل سياسي طويل الأمد.

ويتم تقديم أغلب مساعدات برنامج الأغذية العالمي عبر البطاقات الإلكترونية، التي يستخدمها الناس لشراء الغذاء من شبكة تضم 185 متجرا.



ويخشى الفلسطينيون وموظفو الإغاثة أن تؤدي التخفيضات إلى دوامة تراجع اقتصادي، حيث تنخفض مشتريات الناس من المتاجر التي تقلص بدورها مشترياتها من الموردين.