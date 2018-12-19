بريكست.. المفوضية الأوروبية تتخذ حزمة إجراءات مؤقتة

أفاد مراسل العربية في بروكسيل، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية أعلنت عدة إجراءات، تحسباً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفي التفاصيل، أعلنت المفوضية عن عدد من الإجراءات في قطاعات الخدمات المالية والجمارك، والنقل الجوي، من أجل التخفيف من تداعيات إمكانية غياب أي اتفاق مع لندن بشأن الـ #بريكست.

كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضمان سير الملاحة الجوية والخدمات المالية مؤقتاً. وطلبت من الدول الأعضاء منح البريطانيين في أوروبا صفة مؤقتة.

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وأفادت المفوضية في بيان أن تلك الإجراءات ضرورية اليوم لتفادي أي تداعيات في ظل غياب الاتفاق.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، كانت أعلنت الاثنين نيتها تحديد موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ليكون في منتصف يناير.

وقالت في كلمة أمام البرلمان، بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا سوف تستمر في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وإنه ستكون هناك ترتيبات جديدة مع الاتحاد في 2020.

كما دعت البرلمان لاتخاذ القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سريعاً، مضيفة: "يجب احترام رأي الشعب الذي صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي".

وكان زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيرمي كوربين، انتقد تأجيل الحكومة التصويت على صفقة #البريكست حتى منتصف يناير. وقال إن على البرلمان المضي قدماً في التصويت والتحرك لإيجاد بدائل أكثر واقعية للخروج من الاتحاد الأوروبي.