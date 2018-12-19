نتنياهو: حزب الله يحاول بناء مواقع صواريخ جديدة بلبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن ميليشيات #حزب_الله تحاول بناء مواقع جديدة للصواريخ الدقيقة، بعد كشف إسرائيل في سبتمبر الماضي لمصانع في محيط مطار بيروت.

إلى ذلك، قال إن "حزب الله يمتلك حالياً على الأكثر بضع عشرات من الصواريخ دقيقة التوجيه، بعد أن أغلق مصانع لإنتاج تلك الصواريخ، كشفت عنها إسرائيل في سبتمبر"، بحسب زعمه. وأضاف في مؤتمر اقتصادي "هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها، كي أكشف عنها. هذه المواقع أُغلقت".

وتابع قائلاً "يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة".

يذكر أن نتنياهو كان عرض في 27 سبتمبر الماضي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صورة، قال إنها لثلاثة مخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله"، تحتوي على ألف صاروخ، موضحاً أن الموقع في محيط منطقة الأوزاعي القريبة من مطار بيروت. وأضاف أن الموقع الثاني، يقع تحت مدينة كميل شمعون الرياضية، فيما زعم أن الموقع الثالث محاذٍ لمطار بيروت نفسه.

وفي حين هددت إسرائيل أكثر من مرة أنها لن تسمح لحزب الله ببناء تلك المصانع، مهددة بالتحرك، نفت الخارجية اللبنانية وجود مثل تلك المصانع في محيط المطار. واصطحب وزير الخارجية اللبنانية، قبل أشهر، عدداً من الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية في جولة على تلك المواقع، لنفي الاتهامات الإسرائيلية.