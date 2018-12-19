واشنطن تقر صفقة صواريخ باتريوت لتركيا بـ3.5 مليار دولار

قال مسؤول أميركي إن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس بصفقة محتملة لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا.

وأضاف المسؤول أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي أن وزارة الخارجية وافقت على بيع 80 صاروخ باتريوت موجهاً و60 صاروخاً آخر لأنقرة ومعدات أخرى ذات صلة، بينها أجهزة رادار ومراكز تحكم ومحطات إطلاق.

وكانت الخارجية الأميركية قالت هذا العام إنها تعمل مع تركيا بشأن صفقة محتملة لبيع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت من إنتاج شركة رايثيون لإثنائها عن شراء نظام إس-400 من روسيا.

وكانت تركيا قد اختارت في البداية نظاماً صينياً قبل أن تتحول إلى نظام إس-400 الروسي في عام 2017.

وحذر مسؤولون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنقرة مراراً من أن النظام الروسي لا يمكن دمجه في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لحلف شمال الأطلسي، وأن شراء نظام إس-400 سيهدد صفقة تركية لشراء مقاتلات إف-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وقد يدفع واشنطن لفرض عقوبات على أنقرة.

ويتم إبلاغ الكونغرس في الإخطار بالموافقة على البيع، ولكنه لا يعني توقيع العقد أو أن المفاوضات قد انتهت.