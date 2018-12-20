فوضى في ثاني أكبر مطار بريطاني بسبب "درون"

تقرر تعليق الرحلات في مطار #جاتويك في #لندن للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي، مما أثار ضيق الركاب قبل أيام من عطلة عيد الميلاد.

وقال المطار في بيان إن الطائرات لن يمكنها المغادرة، في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين، مشيراً إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى". ونصح المطار المسافرين أو القادمين لاستقبال ذويهم أن يتأكدوا أولا من مصير رحلاتهم.

وكانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية، قد أثارت قلقاً في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

ويقع مطار جاتويك على بعد 50 كيلومتراً جنوب لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا نشاطاً، بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومتراً غرب لندن.

وتسبب الحادث في تأخير عدد كبير من الرحلات وتعطيل آلاف المسافرين الذين علقوا على الأرض مع بداية موسم عطلات عيد الميلاد ونهاية العام.

وهرعت قوات من الشرطة البريطانية إلى المطار في جنوب العاصمة لندن صباح الخميس بعد أن رصدت أبراج المراقبة طائرة بدون طيار تُحلق أعلى المطار، ليتبين أنها "عمل متعمد من أجل تعطيل المطار"، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وجاء الحادث قبل يوم واحد من بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة في بريطانيا، حيث بدأت المطارات تشهد ازدحاماً بالمسافرين القادمين والمغادرين استعداداً للاحتفال بالأعياد الأسبوع المقبل.

وأكدت الشرطة البريطانية، بحسب ما تابعت "العربية.نت"، أنه "لا توجد أية مؤشرات مطلقاً على أن الحادثة مرتبطة بالارهاب"، وذلك على الرغم من أنها أثرت على أكثر من 10 آلاف مسافر كانوا لا يزالون في المطار.

ونقلت وسائل إعلام محلية في لندن عن المراقب الجوي، جستن بارتنشو، تأكيده أن "الشرطة تعاملت مع الحادث على أنه عمل متعمد وتمت معالجة الأمر".

وأضاف: "استمرت الطائرة بدون طيار بالتحليق لمدة عشر ساعات، وما كان يحدث أنه كلما كنا نقترب منها كانت تختفي، ثم عندما نتجاهلها تعاود الظهور".

وقال كريس وودروف، مدير العمليات في مطار "جاتويك"، إن عملية المطاردة والبحث عن مشغل هذه الطائرة لا تزال جارية حتى الآن.