فرنسا باقية في سوريا.. و"داعش لم يُمح من الخريطة"

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الخميس، إن متشددي تنظيم داعش ضعفت شوكتهم، لكن لم يتم محوهم من على الخريطة في سوريا، ولابد أن تستمر المعركة لإلحاق هزيمة حاسمة بهم في جيوبهم المتبقية.

وقالت بارلي على تويتر رداً على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الأربعاء، هزيمة التنظيم باتت أكثر ضعفاً من ذي قبل".

وأردفت قائلة "لكن داعش لم يُمحَ من على الخريطة ولم تستأصل شأفته. من الضروري أن تواجه الجيوب الأخيرة لهذه المنظمة الإرهابية هزيمة عسكرية حاسمة".

كما أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، الخميس، أن فرنسا "تبقى" ملتزمة عسكريا في سوريا.

وقالت الوزيرة لشبكة "سي نيوز" ردا على سؤال حول قرار الانسحاب الأميركي "في الوقت الراهن، نبقى في سوريا".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أن "الوقت حان" بالنسبة إلى الجنود الأميركيين للعودة إلى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترمب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر "لقد انتصرنا"، معلناً هزيمة التنظيم الإرهابي. وأضاف "لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال البيت الأبيض إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".