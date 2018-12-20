بعد قرار ترمب.. تركيا: سندفن المسلحين الأكراد بخنادقهم

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن المسلحين الأكراد شرق الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب"، بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه بدأ ما سيكون انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أكار قوله "أمامنا الآن منبج وشرق الفرات. نعمل بشكل مكثف على هذه المسألة". وقالت تركيا إنها ستشن عملية عسكرية قريباً ضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أن "الوقت حان" بالنسبة إلى الجنود الأميركيين للعودة إلى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترمب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر "لقد انتصرنا"، معلناً هزيمة التنظيم الإرهابي. وأضاف "لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".

موضوع يهمك أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.وقال البيت الأبيض إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني... البيت الأبيض: بدء سحب القوات الأميركية من سوريا سوريا

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال البيت الأبيض إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

وصرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم.

وأوضح أن سحب كافة القوات الأميركية من سوريا "سيكون مع آخر عملية ضد تنظيم داعش".

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية، إجلاء كافة موظفي الوزارة من سوريا خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "التحالف حرر المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، والحملة ضده لم تنتهِ".