خفر السواحل الإسباني يعثر على جثث 11 مهاجرا

عُثر على جثث 11 مهاجراً في مركب قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا كانوا إلى جوار 33 شخصاً على قيد الحياة، بحسب ما أعلن خفر السواحل الإسباني، الخميس.

وكان يجري البحث عن هذا المركب "منذ يومين" في #بحر_البوران، بين الأندلس وشمال المغرب، بحسب ما أفادت ناطقة باسم خفر السواحل، مشيرة إلى أن المهاجرين نقلوا إلى مرفأ #المرية ليل الأربعاء الخميس.

والاثنين الماضي، اعتقلت السلطات الإسبانية شبكة من 7 أشخاص كانت وراء إدخال 600 مهاجر غير شرعي من ​المغرب​ إلى ​إسبانيا​.

وأوضح بيان أمني أن الشبكة كانت تعمل تحت ستار وكالة سفر، وتخطط لاستقبال المهاجرين على الشواطئ، وتنقلهم بسيارات إلى إقليم الباسك.