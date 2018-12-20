سيول لن تتخلى عن النووي إلا بوقف التهديد الأميركي

قالت كوريا الشمالية إنها لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية من جانب واحد، ما لم تقم الولايات المتحدة بوقف تهديدها النووي أولا.

ويأتي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، وسط أزمة في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ما يثير مزيداً من الشكوك حول ما إذا كان الزعيم، كيم يونغ أون، سيتخلى فعلا عن ترسانة يعتقد أنها أكبر ضمان له في البقاء.

والتقى كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الخامس من يونيو/حزيران في سنغافورة حيث أصدرا هدفاً غامضاً "لنزع السلاح النووي كاملاً" من شبه الجزيرة الكورية، دون وصف متى وكيف سينفذ ذلك.

وتوقفت المحادثات اللاحقة مع إصرار الشمالية على رفع العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد البلاد أولا قبل تحقيق أي تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية.