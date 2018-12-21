استجابة للسترات الصفر..فرنسا تصادق على مكافأة استثنائية

صادقت الجمعية العامة الفرنسية، الخميس، على إمكانية أن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو، وهي إحدى التدابير الطارئة استجابة لحركة "السترات الصفراء".

وأقر هذا التدبير بغالبية كبيرة استجابة لقرار الحكومة تشجيع الشركات على منح حتى 31 آذار/مارس، هذه المكافأة المعفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحدّ الأدنى للأجور أي أن يصل إلى 4563 يورو مجمل دخلهم قبل الضرائب والاقتطاعات في العام 2019.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردّ في وقت سابق الخميس على المتظاهرين المحتجين على زيادة الضريبة على الوقود بالقول "أنتم على حق"، وذلك بعد أن جمع التماس ضد الضريبة 1.15 مليون توقيع عبر الإنترنت بعد الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء".

ووصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه "تشريع المواطنين".

وكتب ماكرون متوجهاً إلى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على "تشاينج دوت أورغ" بالقول "تلقيت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق".

وذكّر الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء.

ويمكن لربّ العمل أن يقرر بشأن منح هذه المكافأة حتى 31 كانون الثاني/يناير.

واعتبرت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن هذه المكافأة "لا تحلّ كل المشاكل، بالطبع، لكن يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعاً".

وفيما أكد ماكرون أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يساهم بالتغير المناخي هو ضرورة، أضاف أنه "لا يجب أن يتعارض حل مشكلات العالم مع حل مشكلات نهاية الشهر"، في إشارة إلى غضب حركة "السترات الصفراء" حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات كل سبت في كل أنحاء البلاد التي تخلل بعضها أعمال عنف، أعلن ماكرون مزيداً من التنازلات، من بينها زيادة 100 يورو لخمسة ملايين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وإلغاء ضريبة مقررة على رواتب المتقاعدين.

ومن المتوقع طرح هذه التنازلات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت قبل عيد الميلاد.