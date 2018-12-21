النمسا: إطلاق النار على شخصين ومصرع أحدهما في فيينا

قالت متحدثة باسم الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، إن حادث إطلاق النار خارج مطعم في فيينا اليوم الجمعة كان على ما يبدو "عملاً إجرامياً محدداً" وليس إطلاق نار عشوائياً.

واستخدمت الشرطة نفس الوصف في تغريدة على تويتر، وقالت إنه لا يوجد خطر على العامة، غير أن المتحدثة باسم الشرطة قالت إن ملابسات الحادث لم تضح حتى الآن.

قالت #الشرطة_النمساوية، في وقت سابق، إن شخصين أصيبا بأعيرة نارية، وإن أحدهما لفظ أنفاسه في وسط #فيينا، بينما بدأت عملية أمنية.

وأوضحت الشرطة في بيان "عُثر على شخصين مصابين بأعيرة نارية اليوم حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (1230 بتوقيت غرينتش) في منطقة لوجيك في فيينا".

ولوجيك مطعم شهير بالمدينة.

وأضافت الشرطة "بدأت عملية ملاحقة ولم تتضح الملابسات بعد".