حلف الأطلسي يواصل مهمته في أفغانستان بعد انسحاب أميركا

أكد حلف شمال الأطلسي #ناتو، الجمعة، أنه سيواصل مهمته في #أفغانستان بعد الإعلان أن عددا "مهما" من القوات الأميركية المنتشرة في هذا البلد سيتم سحبهم.

ورفضت متحدثة باسم الحلف التعليق مباشرة على القرار الأميركي، لكنها ذكرت أن الحلف كرر خلال اجتماع عقد أخيرا لوزراء خارجية الدول الأعضاء التزامه "ضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى البعيد".

وقالت المتحدثة وانا لونغيسكو "إن التزامنا مهم لضمان ألا تتحول أفغانستان أبدا مركزا للإرهابيين الدوليين الذين يهددوننا في بلداننا".

ويشكل قسم من القوات الأميركية جزءا من مهمة الأطلسي التي تدرب وتقدم المشورة إلى القوات الأفغانية في معركتها ضد متمردي #طالبان، فيما ينفذ قسم آخر عمليات منفصلة في إطار مكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز" أن قرار الانسحاب سيشمل نحو سبعة آلاف من 14 ألف جندي أميركي ينتشرون في أفغانستان.

إلى ذلك، أشادت المتحدثة، بوزير الدفاع الأميركي، #جيمس_ماتيس، الذي قدم استقالته الخميس لعدم موافقته على استراتيجية البيت الأبيض الجديدة في سوريا وأفغانستان، واعتبرت أن ماتيس اضطلع بدور رئيسي "للحفاظ على الحلف قويا ومستعدا لخوض التحديات الأمنية التي نواجهها".

وذكرت المتحدثة أن ماتيس "شخصية محترمة إلى حد بعيد كجندي ودبلوماسي".