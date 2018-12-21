قصص صحافية وهمية تهز عرش مجلة "دير شبيغل" بألمانيا

تعيش مجلة "دير شبيغل Der Spiegel" الألمانية أوقاتاً عصيبة، تستهدف مصداقيتها، بسبب اعترافات أحد أبرز صحافييها باختلاق قصص على مدى 7 سنوات، نال على إثرها 4 جوائز ذات قيمة في مجال الصحافة بألمانيا.

القصص المختلقة ذات بعد إنساني بحت، مما أثقل كاهل المجلة الشهيرة التي سارعت إلى فسخ عقد الصحافي، كلاس ريلوزيوس، عقب الفضيحة التي هزت عرش واحدة من أهم المجلات الألمانية.

ريلوزيوس صاحب الـ33 عاماً، اعترف باختلاق 14 قصة من أصل 60 نصاً كبته لمجلة "دير شبيغل". وأبرز القصص المختلقة كانت ذات بعد إنساني، كقصة عن مهاجرين على حدود المكسيك وأميركا، وقصة عن طفلين عراقيين اختطفهما متطرفون، وقصة عن معتقل يمني في غوانتنامو، وهي القصة المعروفة باسم "404".

يُذكر أن الخيط الذي قاد إلى الفضيحة هو زميل يعمل مع ريلوزيوس، اشتغل معه على قصة الحدود المكسيكية الأميركية.

مجلة "دير شبيغل"، من جانبها فسخت عقد الصحافي ريلوزيوس، بينما بادر هو من جهته، بإرجاع الجوائز الأربع التي فاز بها، قبل أن تُسحب منه.

ونقلت المجلة عنه وصفه لنفسه بأنه "مريض" ويحتاج "إلى المساعدة".

إدارة تحرير "دير شبيغل" وصفت الفضيحة بأنها "أسوأ انحدار لها منذ 7 عقود"، متعهدة بتشديد إجراءات مراقبة مصداقية الأخبار لديها.

يُذكر أن ريلوزيوس عمل لصالح شبكات إعلامية أخرى في أوروبا، وفاز بجائزة "صحافي العام" في 2014 من شبكة "سي إن إنCNN".