متحديا العقوبات الأميركية.. أردوغان: نقف إلى جانب إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات الأميركية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، مؤكداً أن تركيا لا تدعم هذه القرارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده، الخميس، في العاصمة أنقرة، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، عقب لقاء ثنائي بينهما، واجتماع مجلس تعاون رفيع المستوى بين وفدي البلدين.

وأضاف أردوغان: سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق في هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوط الجائرة عليه.

وتابع: "نقف إلى جانب إيران في مسألة العقوبات الأميركية".

ولفت أردوغان إلى أن بلاده لا ترى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني صائباً، في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً عن التزام إيران بتعهداتها.

وأشار إلى أن تركيا تؤيد حل المسائل عبر المفاوضات المتبادلة وليس عبر الإملاءات، مضيفاً: لم ولن نتسامح مع أي كيان يستهدف أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا. ونمتلك مع إيران إرادة تامة لمواصلة التعاون بهذا الخصوص والقضاء على العقبات المشتركة.