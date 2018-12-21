وزير دفاع بريطانيا: روسيا لا تمتلك البحر الأسود

زار وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، أوكرانيا، الجمعة، حيث قال لنظيره الأوكراني إن #البحر_الأسود ليس ملكا روسيا، وإن بريطانيا أرسلت سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى هناك لتثبت لكييف أنها لا تقف بمفردها.

وأدلى وليامسون بتصريحاته في وقت لا يزال فيه التوتر متصاعدا في المنطقة بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأطقمها في البحر الأسود في الشهر الماضي واتهمتهم بدخول مياهها الإقليمية على نحو غير قانوني وهو ما نفته #أوكرانيا.

وأخذ وزير الدفاع البريطاني جولة برفقة وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، على متن سفينة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وهي سفينة مشابهة لواحدة من السفن الحربية الأوكرانية المحتجزة، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت زيارة ويليامسون بعد وصول سفينة حربية بريطانية في وقت سابق الأسبوع الجاري إلى ميناء أوديسا الأوكراني الذي يقع على البحر الاسود.