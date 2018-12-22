السودان..حالة طوارئ بولاية النيل الأبيض بسبب الاحتجاجات

أعلن والي ولاية النيل الأبيض، السودانية أبوالقاسم الأمين بركة فرض حالة الطوارئ في جميع مناطق الولاية، وحظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً. بالتوقيت المحلي. وفي بيان رسمي أعلن أيضا عن تعليق الدراسة بجميع مراحل التعليم في الولاية، بما فيها مؤسسات التعليم العالي والعام.

وعقب صلاة الجمعة تجددت المظاهرات بخروج أعداد كبيرة إلى الشوارع في #الخرطوم ومدن سودانية أخرى.

وشملت حركة الاحتجاج أحياء عدة من #الخرطوم خاصة شارع الستين والدروشاب والحاج يوسف لتمتد إلى شارع الأربعين في أم درمان، واستخدمت قوات مكافحة الشغب #الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقررت السلطات تعطيل المدارس ورياض الأطفال في ولاية الخرطوم الأحد، كما أفاد مراسل "العربية" أن مزودي شبكة الاتصالات حجبوا خدمة شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما توسعت الاحتجاجات لتشمل مدينة كوستي في الجنوب، تجددت أيضا في عطبره وولاية شمال كردفان، وأحرق متظاهرون مقر الحزب الحاكم في مدينة ربك بالنيل الأبيض.

المتظاهرون عادوا للشوارع رغم الانتشار الأمني الكثيف، وبعد أن قالت الحكومة إنها تبذل كل ما بوسعها للتعامل مع نقص المواد الغذائية الأساسية والخدمات هدد المتحدث باسمها بعدم التردد في التعامل بحزم مع أي شخص يخالف القانون، واتهم مندسين بإبعاد المظاهرات السلمية عن مسارها بحرق مؤسسات عامة وخاصة.