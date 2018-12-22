غزة.. ارتفاع حصيلة القمع الإسرائيلي لمسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفاة شاب فلسطيني صباح السبت متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق البريج في وسط القطاع الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات إلى أربعة قتلى بعدما أعلنت الوزارة عن مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص إسرائيلي في شرق مدينة غزة مساء الجمعة.

وأعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة في بيان صحافي، وفاة "أيمن منير محمد شبير (18 عاماً) صباح السبت من سكان دير البلح متأثرا بجروحه التي أصيب بها في البطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج أمس خلال المواجهات".

وينظم الفلسطينيون في قطاع غزة تظاهرات في إطار "مسيرات العودة" التي أطلقت في نهاية آذار/مارس الماضي.

وشارك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، السبت، في تشييع أحد الفلسطينيين، الفتى محمد الجحجوح في مخيم الشاطئ بغرب مدينة غزة، بحضور مئات المشيعين حيث أكد استمرار المسيرات ومحاولات كسر الحصار.

وبذلك يرتفع إلى 239 على الأقل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين منذ 30 آذار/مارس الماضي خلال تظاهرات مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".