فرنسا تستعد لمواجهة موجة احتجاج جديدة بـ4100 عنصر أمني

تستعد السلطات الفرنسية للموجة السادسة من احتجاجات "السترات الصفر" التي دعت إليها الحركة، إلا أن الأجهزة الأمنية توقعت مشاركة ضعيفة مقارنة بالأسابيع الماضية.

وبحسب صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية حشدت نحو 4100 من رجال الأمن للسيطرة على احتجاجات السبت مقابل 10 آلاف الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن السلطات تتوقع تعبئة أقل، لكن الشرطة ستبقى في حالة تأهب أمني، خوفاً من اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات. وأضافت أن التعزيزات الأمنية في باريس هي الأقوى، حيث يحتشد بها نحو 1250 شرطياً، ومن المقرر أن يتم دعمهم بـ12 مدرعة.

ويأتي استعداد فرنسا لسبتٍ سادس من تحرك "السترات الصفر" على الرغم من الإجراءات الحكومية المتلاحقة للاستجابة لمطالبهم والتي يرى بعضهم أنها غير كافية. هذه الإجراءات سيبدأ تنفيذها مطلع الشهر المقبل بعد أن نوقشت في مجلسي النواب والشيوخ الخميس والجمعة، في أسرع نقاش برلماني أرادت الحكومة من خلاله تأكيد جديتها في التعاطي مع المطالب الشعبية.

وقالت السلطات الفرنسية المحلية إن سائقا لقي حتفه في جنوب البلاد أمس الجمعة عندما اصطدمت سيارته بشاحنة عند ساحة أغلقها محتجو (السترات الصفراء).

وقال مصدر بالشرطة لرويترز اليوم السبت، إن السائق (36 عاما) لقي حتفه في الحادث قرب مدينة بربينيان ليرتفع بذلك عدد الوفيات

المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا إلى عشرة.

وواصل المتظاهرون تعطيل حركة المرور، اليوم السبت، في إطار الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على العدول عن سياسات لا تحظى بالشعبية وأثرت سلبا على الاقتصاد الفرنسي.