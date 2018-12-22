فرنسا: منفذ هجوم ستراسبورغ بايع تنظيم داعش

قال مسؤول قضائي فرنسي، إن المسلح المتهم بإطلاق النار وقتل خمسة أشخاص في سوق لأغراض عيد الميلاد هذا الشهر في مدينة #ستراسبورغ كان #بايع تنظيم #داعش.

وأضاف المسؤول القضائي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول الحديث علنا عن التحقيق، إن المحققين وجدوا مقطعا مصورا على جهاز ناقل تسلسلي (يو إس بي) ظهر فيه #شريف_شيخات أثناء مبايعته للتنظيم المتطرف.

وسجل المقطع المصور في منزل شيخات.

ولقي شيخات (29 عاما) مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد يومين من الهجوم الذي شنه في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري في سوق شعبية لأغراض الكريسماس في ستراسبورغ.

موضوع يهمك توفي شخص خامس متأثراً بجروحه، التي أصيب بها في الهجوم الذي وقع الثلاثاء على سوق هدايا عيد الميلاد في ستراسبورغ، وفق ما... فرنسا.. وفاة شخص خامس في هجوم ستراسبورغ العرب و العالم

وبعد وفاته مباشرة، زعمت وكالة الأنباء "أعماق" التابعة لتنظيم داعش أنه "جندي" من جنوده.

ورفض وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير الزعم ووصفه بأنه "انتهازي تماما".