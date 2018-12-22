الشرطة البريطانية تستعيد السيطرة على سفينة شحن مخطوفة

قالت الشرطة البريطانية إن عمليتها لاستعادة السيطرة على سفينة شحن إيطالية عند مصب نهر التيمز انتهت، وإن السفينة جرى تأمينها.

وذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص احتجزوا بعد استكمال العملية. وأضافت أن العملية لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة إن أربعة أشخاص هددوا طاقم السفينة.

وذكرت صحيفة صن أن مجموعة من القوات الخاصة البريطانية كانت تستعد لاقتحام سفينة حاويات مخطوفة قبالة الساحل الإنجليزي، بعد أن هدد متسللون أفراد طاقمها في وقت سابق.

وأضافت الصحيفة أن نحو 25 من أفراد خدمة القوارب الخاصة نقلوا بطائرة هليكوبتر إلى المنطقة.

كانت الشرطة البريطانية قالت اليوم الجمعة إنها لم تتلق تقارير بإصابة أي فرد على متن سفينة تعرضت لحادث عند مصب نهر التيمز، موضحة أنها لا تعتبر الواقعة جريمة قرصنة أو عملا إرهابيا.