لندن: اعتقال شخصين بقضية الطائرات المسيّرة بمطار غاتويك

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت، ليل الجمعة، شخصين للاشتباه بعلاقتهما بـ"الاستخدام الجنائي لطائرات مسيرة" في مطار غاتويك اللندني حيث شهدت حركة الملاحة اضطرابات طوال الأيام الثلاثة الماضية، مما حال دون سفر عشرات آلاف الركاب.

وقال المسؤول في الشرطة جيمس كوليس إنه "في إطار تحقيقاتنا الجارية في الاستخدام الجنائي للطائرات المسيرة، والذي تسبب باضطرابات شديدة في الرحلات الجوية من وإلى مطار غاتويك، اعتقلت شرطة ساسكس شخصين بعيد الساعة العاشرة مساء (22:00 غرينتش) في 21 ديسمبر".

واستأنف مطار غاتويك نشاطه، الجمعة، بعد إغلاقه لنحو 36 ساعة، مما أثر على أكثر من 100 ألف مسافر، وذلك عندما استخدم طائرات مسيرة في مراوغة قناصة الشرطة والجيش في عملية أشبه ما تكون بلعبة القط والفأر.



وبعد أكبر تعطل في غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، منذ سحابة الرماد البركاني عام 2010، أعلن المطار أن نحو 700 رحلة ستقلع الجمعة رغم تأجيل وإلغاء رحلات أخرى.