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نتنياهو لأردوغان:دور الواعظ لا يليق بذابح أطفال الأكراد

المصدر: العربية.نت
نتنياهو و أردوغان
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رافضاً أن يتقمص دور الواعظ مع أنه يرتكب مذابح في حق النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها.

وقال نتنياهو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروساً في الأخلاق".

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#نساء الأكراد, #نتنياهو, #تويتر, #أردوغان

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