السودان.. احتجاجات وسط البلاد وهدوء في العاصمة

انتقلت الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز الأحد إلى مدينة امروابه في ولاية شمال كردفان وسط السودان، وفق شهود عيان، بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم صباحاً في خامس أيام الاحتجاجات، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وبدت شوارع الخرطوم هادئة والحركة فيها أقل من المعتاد، رغم أن يوم الأحد هو بداية الأسبوع، في ظل الإغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس على إثر قرار أصدرته السلطات الجمعة.

موضوع يهمك منذ 50 سنة تماماً، ولدت أول صورة وأول تصوير تلفزيوني للأرض وهي "تشرق" في 24 ديسمبر 1968 على القمر، والتقطها رائد أميركي... فيديو من "ناسا" صوّروه للأرض تطل منذ 50 سنة على القمر علم

كما أفاد مراسل العربية بخروج تظاهرات في مدينة الترتر جنوب #كردفان.

إلى ذلك، وردت أنباء عن تظاهرات في مدينتي كأس وبرام جنوب #دارفور.

يذكر أن قرار الحكومة خلال الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الخبز، أدى إلى احتجاجات في عدة مدن. وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها، وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم.

وتجددت التظاهرات الجمعة والسبت، خصوصاً في #الخرطوم و #أم_درمان وفي الأبَيض في ولاية شمال كردفان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن السلطات "ضبطت خلية تخريبية تريد القيام بأعمال تخريبية في العاصمة، كما حدث في مناطق أخرى". وأضافت أن الخلية "تضم أعضاء في أحزاب معارضة ولديها اتصالات مع حركات متمردة"، من دون أن تسمي الأحزاب أو الحركات.