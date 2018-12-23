بعد تعطيل مطار غاتويك.. مداهمة منزل "مشبوه" ببريطانيا

داهمت الشرطة البريطانية منزلاً في منطقة "برولي"، ضمن عمليات البحث المستمرة عن المتسببين في تسيير طائرات بدون طيار، أدت إلى إغلاق مطار "غاتويك" ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاماً على مدى يومين وإرباك حركة الطيران.

وكانت الرحلات في مطار #غاتويك في #لندن قد تم تعليقها للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي، مما أثار ضيق الركاب قبل أيام من عطلة عيد الميلاد.

وقال المطار في بيان إن الطائرات لن يمكنها المغادرة، في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين، مشيراً إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى". ونصح المطار المسافرين أو القادمين لاستقبال ذويهم أن يتأكدوا أولا من مصير رحلاتهم.

وكانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية، قد أثارت قلقاً في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومتراً جنوب لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا نشاطاً، بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومتراً غرب لندن.

وتسبب الحادث في تأخير عدد كبير من الرحلات وتعطيل آلاف المسافرين الذين علقوا على الأرض مع بداية موسم عطلات عيد الميلاد ونهاية العام.