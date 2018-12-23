بريطانيا تحذر: القاعدة تدرس تفخيخ درونات وإسقاط طائرات

حذرت بريطانيا من هجمات قد تستهدف مطارات وطائرات ركاب مدنية، يعد لها تنظيم القاعدة الإرهابي. فقد أعلن وزير الأمن البريطاني بن والاس، في تصريحات، السبت، أن "القاعدة" تحاول استئناف نشاطها، وتدرس شن هجمات واسعة النطاق، تستهدف مطارات دول غربية وطائرات ركاب.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن الوزير قوله إن التنظيم الإرهابي بات يمثل تهديداً متنامياً، ما "يؤرق نومه ليلاً"، بحسب تعبير الوزير.

وأوضح أن القاعدة تطور "تكنولجيا" تجعلها قادرة على إسقاط طائرات ركاب، كما تخطط لاستخدام طائرات مسيرة مفخخة من أجل مهاجمة الطائرات.

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وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع بلبلة عاشها مطار غاتويك، على مدى اليومين المنصرمين، أدى إلى تأخير العديد من الطائرات، بعد أن تم رصد طائرات مسيرة في ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاماً.

وكانت الرحلات في مطار #غاتويك في #لندن علقت للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي، ما أثار ضيق الركاب قبل أيام من عطلة عيد الميلاد. وقال المطار في بيان إن الطائرات لن يمكنها المغادرة، في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.