بري: بعض الأحزاب في لبنان لا تريد تشكيل الحكومة

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، الاثنين، عن رئيس البرلمان، #نبيه_بري، قوله إن هناك أحزاباً في البلاد لا تريد تشكيل حكومة جديدة في إشارة إلى عمق التعقيدات التي تعرقل إنجاز الخطوة.

وبدت الأسبوع الماضي إمكانية التوصل لاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، #سعد_الحريري، قريبة عندما ساعدت جهود وساطة في تذليل العقبات نحو حل آخر مشكلة كبرى كانت تتعلق بالتمثيل السني في الحكومة. لكن تعقيدات جديدة ظهرت، السبت.



وقال بري: "ما حصل يؤكد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق".



وبعد أكثر من سبعة أشهر منذ إجراء الانتخابات العامة يحتاج #لبنان، الذي يعاني من وطأة الديون وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بشدة لتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.