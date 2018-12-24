مظاهرات السودان متواصلة.. والجيش يتعهد بدعم البشير

تعهد الجيش السوداني، في بيان له الأحد، بدعم الرئيس عمر البشير، مؤكداً التفافه حول قيادته وحول القائد الأعلى للجيش رئيس الجمهورية.

وشدد الجيش في بيان له على حرصه على مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله، مؤكداً أنه يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة تشمل القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

كما أكد البيان على أن قيادات الجيش تلقت خلال اجتماعها الدوري بوزارة الدفاع تقريراً شاملاً حول الأحداث الجارية في البلاد.

هذا وتتواصل التظاهرات في السودان لليوم السادس، حيث سجلت احتجاجات شمال كردفان وجنوبها عن سقوط جرحى بحسب مصادر طبية.

ووفق شهود أضرم المتظاهرون النار في مبنى جهاز الأمن والمخابرت في عدد من المناطق هناك.

وفي العاصمة السودانية الخرطوم دعت اللجنة الأمنية المواطنين للالتزام بسياسة ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا السياق يستمر تعليق الدراسة في الخرطوم، وفي دارفور وشرقها وفي الولاية الشمالية نهر النيل والقضارف وغرب كردفان.