أفغانستان.. 43 قتيلاً بأكثر الهجمات دموية في كابول

أدى هجوم بالأسلحة النارية والتفجيرات الانتحارية على مجمع حكومي في #كابول استمر لساعات إلى مقتل 43 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الصحة، الثلاثاء، ما يجعله أكثر الهجمات دموية التي شهدتها العاصمة الأفغانية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة وحيد مجروح، إن 10 أشخاص آخرين جرحوا في هجوم الاثنين الذي استهدف مجمعا يضم مكاتب وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والمقعدين.

وهاجم مسلحون المجمّع منتصف النهار بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخله، فسارع الموظفون إلى الهرب للنجاة بحياتهم وبعضهم قفز من النوافذ.

واحتجز المئات داخل المباني مع انتشار القوى الأمنية في المكان واشتباكها مع المهاجمين.

وهذا هو الهجوم الأقسى الذي تتعرض له كابول منذ أن فجر انتحاري نفسه وسط تجمّع ديني الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 55 شخصا.