الهند.. محاولة إنقاذ 15 عاملا عالقين بمنجم أغرقه الماء

يسابق عمال الإنقاذ الزمن لإنقاذ 15 عاملاً علقوا في منجم يغرقه الماء منذ أكثر من 15 يوما، في منطقة نائية من شمال شرقي الهند.

ولا تستطيع أجهزة الضخّ إخراج ما يكفي من الماء الذي يغرق المنجم الممتد طوله على 106 أمتار، والآتي من فيضان نهر مجاور.

ويصعب على الغطاسين التدخّل في مثل هذه الظروف الخطرة، بحسب ما شرح أس كي شاستري رئيس فرق الإنقاذ.

وقال "قوة الضخ غير كافية، لم نستطع أن نقلّص منسوب الماء، لا بل قد ارتفع بعد الأمطار الأخيرة".

والعمال عالقون في هذا النفق الضيّق منذ الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، في ولاية ميغالايا النائية، منذ أن دهمه ماء النهر بسبب الأمطار.

وكانت السلطات تعتقد أن عدد العمال 13، لكنها عادت وأوضحت أن عددهم 15.

ولم يجر أي اتصال مع العمال، غير أن زميلا لهم تمكّن من الخروج رغم فيضان الماء، وقال إن خمسة آخرين تمكنوا من الخروج ما إن بدأ الماء يتدفق.

وتنعقد آمال عائلات العمال وفرق الإنقاذ على أن يكونوا لجؤوا إلى حجرة يصلها الهواء.

وكان القضاء الهندي منع عمل مناجم الفحم في هذه المنطقة في العام 2014 بسبب تلويثها للماء.

لكن العمل فيها مستمر خلافا للقانون، ويحفر العمال أنفاقا صغيرة للوصول إلى الفحم.

وسبق أن وقع حادث مماثل في العام 2012 في الولاية نفسها، أسفر عن مقتل 15 عاملا لم يُعثر على جثثهم حتى الآن.