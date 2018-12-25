سفير روسيا بالأمم المتحدة: علاقتنا بواشنطن سيئة

أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أن العلاقات بين موسكو وواشنطن "لا وجود لها عمليا"، مضيفا أن هذا أمر سيئ "ليس فقط لكلا البلدين وإنما للعالم". وذكر أن هناك "احتمالا ضئيلا" لتحسن العلاقات في أي وقت قريب.

وقال فاسيلي نيبينزيا في مقابلة مطولة أجراها مؤخرا مع العديد من الصحافيين: إن إدارة الرئيس #دونالد_ترمب يجب أن تقدم بعض الحوافز لكوريا الشمالية كي تمضي قدما في نزع سلاحها النووي، موضحا أن الوضع "متوتر في الوقت الراهن".

وأيدت روسيا والصين تخفيف العقوبات على #بيونغ_يانغ، لكن #الولايات_المتحدة تصر على أنه يتعين على كوريا الشمالية أولا اتخاذ خطوات رئيسية نحو القضاء على برنامجها النووي.

وأضاف السفير الروسي: "أشعر بقلق من العودة إلى حقبة 2017 التي شهدت تزايدا في وتيرة التجارب النووية والصاروخية والتصريحات المتصاعدة. أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تفهم أن الوضع قد يعود إلى الوراء".

وشدد على أن الولايات المتحدة وروسيا بحاجة للتحدث عن قضايا عالمية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي والإرهاب والمخدرات والصراعات الإقليمية. وعلق: "لا أرى آفاقا مشرقة للغاية بشأن تحسن العلاقات في أي وقت قريب".

وتابع السفير الروسي: "ميزان القوى في العالم يتغير، نحن بالتأكيد نرى ما يحدث في عالم متعدد الأقطاب، حيث تحتاج مراكز القوى - ليس فقط روسيا والصين، بل الهند والبرازيل وإفريقيا - إلى أن تكون جزءا من العالم. إنهم يريدون أن يسمع صوتهم وتراعى مصالحهم".

وكرر نيبينزيا وجهة نظر الرئيس الروسي، #فلاديمير_بوتين، بأن قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا "كان خطوة جيدة"، وأعرب عن بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا الإعلان سيصبح "حقيقة".

وردا على أسئلة حول قرار ترمب خفض عدد القوات الأميركية إلى النصف في #أفغانستان، أجاب نيبينزيا: "أفغانستان دولة أظهرت للعالم بأسره أنه من المستحيل هزيمتها".