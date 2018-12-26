إسرائيل توافق على بناء نحو 2200 مسكن استيطاني 

وافقت لجنة في وزارة الدفاع الإسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الأربعاء.

وتعد مسألة الاستيطان من المسائل السياسية المهمة في إسرائيل في حين يستعد البرلمان الإسرائيلي للتصويت على حل نفسه، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن البناء الاستيطاني الجديد هو "رد" على عمليات استهدفت جنوداً ومستوطنين في الفترة الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذر من إمكانية فوز اليسار في الانتخابات القادمة للكنيست، معتبراً أن ذلك سيكون "خطراً على الاستيطان".