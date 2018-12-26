الصين:3 قتلى بانفجار في مصنع للكيماويات بمنطقة شينغيانغ

أفاد موقع إلكتروني رسمي صيني، اليوم الأربعاء، أن #انفجارا وقع في #مصنع_للكيماويات بمنطقة #شينجيانغ في شمال غربي البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 بجروح خطيرة.

وأضاف موقع تيانشان الإخباري أن الانفجار وقع بينما كانت شركة شينجيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث الأليم بعد حوالي شهر من تسرب غازي في مصنع تملكه شركة تابعة لشركة كيمتشاينا، وأسفر عن مقتل 23 شخصا في إقليم خبي بشرق #الصين.

وتصاعد الغضب الشعبي من معايير السلامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع الذي تخيم عليه حوادث متنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع.

وتعهدت الصين بتحسين المعايير الصناعية لكن مدافعين عن البيئة يقولون إن نقاط القصور في عملية الإشراف ما زالت موجودة، بما في ذلك عمليات إنتاج غامضة لكيماويات خطيرة.